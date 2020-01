'Unimore, aumentato iscritti ma peggiorano servizi pubblici'

'Grazie al proprio ateneo, Modena è cresciuta come città universitaria, ma contestualmente ha fatto numerosi passi indietro, sul fronte dei servizi e degli incentivi agli studenti. Di fronte al costante numero di iscritti, Regione e Comune non hanno saputo mettere in campo politiche in grado di tenere il passo. L’Università è un treno in corsa, mentre Regione e Comune sono tartarughe stanche, incapaci di dare una visione e uno sviluppo alla città universitaria”. Lo afferma Isabella Bertolini, candidata consigliere regionale per la Lega a Modena e provincia.

“Sugli alloggi il sindaco non ha saputo andare oltre alla pessima soluzione dell'Erre-Nord, più utile a coprire i buchi di una riqualificazione mancata che a offrire servizi adeguati agli studenti. Senza considerare che stiamo parlando di numeri infinitesimali rispetto alle esigenze. Su questo punto, in cui si intrecciano sia incentivi per l'accesso agevolato agli alloggi e l'urbanistica legata alle aree da rigenerare, la latitanza e l'assenza della Regione è totale. Perché non individuare invece una delle tante aree da riqualificare come nuovo polo per la residenza universitaria? Agendo sulla legge urbanistica, si potrebbe stabilire un nuovo patto con i privati i quali, proprio per la mancanza di strumenti adeguati, preferiscono tenere alloggi sfitti ed aree abbandonate. Poi c'è il capitolo del trasporto pubblico, rimasto fermo a 30 anni fa, totalmente inadeguato a rispondere, anche negli orari, alle esigenze della popolazione universitaria. Un trasporto pubblico che, ad oggi, non ha alcuna prospettiva di miglioramento. Il 26 gennaio è l'occasione per il cambiamento'.