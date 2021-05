Unimore, è morto l'ex rettore Mario Vellani

È scomparso alla soglia dei cent’anni Mario Vellani, già professore ordinario di Diritto Processuale Civile, professore emerito e rettore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia dal 1984 al 1993.“Il professor Vellani – afferma il Rettore Carlo Adolfo Porro - ha rappresentato un punto di riferimento per intere generazioni di accademici ed è stato guida saggia e lungimirante per il nostro Ateneo che, in quegli anni, ha conosciuto sviluppo e innovazione. Con Lui non perdiamo solo un grande studioso ma anche e soprattutto un uomo dalle straordinarie qualità umane.”Mario Vellani, libero Docente in Procedura Civile dal 1956, risulta vincitore di concorso per la Cattedra di Macerata nel 1965, dove insegna Diritto Processuale Civile fino al 1981, anno in cui giunge a Modena. Tra i più grandi risultati ottenuti nel corso del suo mandato, si possono senz’altro annoverare l'istituzione dell’allora Facoltà (ora Dipartimento) di Ingegneria Enzo Ferrari nel 1990 e il trasferimento dell’allora Facoltà (ora Dipartimento) di Economia dalla vecchia sede di Via Giardini al complesso di Via Berengario, grazie ad un finanziamento del Fondo Investimento Occupazione di 10 miliardi e mezzo di lire.