'Quello che stiamo facendo con il percorso partecipativo per coinvolgere i cittadini nelle scelte urbanistiche dei propri quartieri è un progetto senza precedenti a Modena - scrive Mezzetti -. Nonostante se ne parli troppo poco, credo che sia giusto dare notizia del lavoro che stiamo portando avanti in queste settimane, registrando la partecipazione di tante persone, tra cui molti giovani. Oggi si è tenuto il terzo incontro coi cittadini del quartiere 3, che hanno avanzato proposte sul futuro della città. Partecipazione non significa prendere decisioni e comunicarle ai cittadini, ma lasciare che siano proprio loro a progettare insieme al Comune la Modena che vogliamo'.Parole che non sono piaciute all'ex assessore.