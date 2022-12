Vaccino Covid, primi sms per mille bimbi modenesi tra 6 mesi e 4 anni

Si estende la platea di chi può accedere alla vaccinazione anti-Covid. L’Ausl di Modena, recependo le indicazioni dell’Aifa, del Ministero della Salute e della Regione Emilia-Romagna, avvierà a partire da oggi, 23 dicembre, gli inviti via SMS e dal 28 dicembre le vaccinazioni dedicate alla fascia d’età 6 mesi - 4 anni (compresi). Il ciclo vaccinale prevede la somministrazione di 3 dosi: la seconda da somministrare almeno 3 settimane dopo la prima dose, e la terza dose da somministrare almeno 8 settimane dopo la seconda. Ai destinatari verrà somministrato il vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella specifica formulazione da 3 microgrammi/dose.'In particolare, in provincia di Modena, la platea cui è prioritariamente destinata la vaccinazione è composta da circa mille minori affetti da condizioni di fragilità (l’elenco di tutte le patologie è riportato sul sito Ausl) tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da SARS-Cov2 e pertanto maggiormente esposti al rischio.In questo modo, viene assicurata la copertura della restante quota di popolazione generale, anche infantile, non ancora interessata dall’inizio della campagna. Le famiglie dei bambini fragili appartenenti a questa fascia verranno contattate direttamente dalle Pediatrie di Comunità, a partire da oggi, tramite un sms che riporterà sede, data e orario della vaccinazione. Per modificare o annullare l'appuntamento seguire le istruzioni riportate nel testo dell’SMS. L’invito avviene in maniera progressiva. Chi non dovesse ricevere subito l'SMS dell'Ausl è invitato ad attendere di essere contattato - si legge in una nota Ausl -. Su richiesta delle famiglie, la vaccinazione potrà essere somministrata anche ai minori tra i 6 mesi e i 4 anni che non presentano le patologie indicate: in questo caso le famiglie potranno contattare direttamente la Pediatria di Comunità per prendere appuntamento'.