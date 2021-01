Ventuno anni fa moriva Bettino Craxi: il ricordo del Psi

Il 19 gennaio di ventuno anni fa Craxi moriva Bettino Craxi. I socialisti modenesi lo ricordano nell'anniversario della scomparsa.

'Craxi 21 anni fa moriva in solitudine, lontano dal suo Paese, nel discredito di tanti che lo ritenevano il principale responsabile del decadimento della politica e delle istituzioni della Prima Repubblica. A distanza di tanti anni, al di là di polemiche e altre valutazioni ormai consegnate alla storia più che alla cronaca politica, registriamo che molti temi di natura politica che Craxi e i socialisti avevano posto all'attenzione del Paese (dalla riforma delle Istituzioni a quella della giustizia, dalla tutela dei diritti civili dei cittadini al riconoscimento del merito e all'attenzione ai bisogni) sono ancora oggi di grande attualità perchè mai risolti - afferma la segreteria provinciale Psi in una nota -. Il Paese in cui viviamo è senza dubbio più povero, meno moderno e ancor meno accogliente di quanto lo era 21 anni fa e questo non solo per la crisi economica e sociale causata dal coronavirus. Anche la sinistra è oggi più debole, meno attraente e propositiva sia in Italia che in Europa, anche laddove riesce, con fatica, ad occupare ruoli di governo. I conti con la storia e la vicenda umana di Craxi non sono stati ancora fatti fino in fondo e questo non è un bene né per la verità né per il Paese e per la sinistra'.