Verdi Emilia Romagna, Paolo Silingardi nell'esecutivo regionale

L’assemblea dei Verdi dell’Emilia-Romagna ha eletto i nuovi portavoce: Sara Londrillo, di Bertinoro, ed Enrico Ottolini, di Parma, collegati alla mozione 'Un ponte tra persone, idee e futuro”, che con il 73% dei voti si è affermata sull’altra mozione, “Anima e radici verdi per una nuova ecologia politica”.

L’assemblea ha eletto anche il nuovo esecutivo regionale, nel quale entra anche il modenese Paolo Silingardi (nella foto)

Gli organismi regionali, il cui rinnovo segue di pochi mesi quello dei vertici nazionali, resteranno in carica per tre anni.

Molto soddisfatta Sara Londrillo, assessore uscente al Comune di Bertinoro e in corsa per le elezioni comunali: 'Desidero dedicare la gioia di questo momento a tutti coloro che hanno contribuito alla stesura della nostra mozione e a chi ha creduto in questo progetto, in particolare al gruppo di attiviste verdi che hanno avuto grande fiducia in me e mi hanno spinto a candidarmi . Un ringraziamento speciale va ai miei portavoce provinciali per il loro supporto. Sono orgogliosa della nostra mozione, frutto di un lavoro collettivo che promuove la condivisione e la partecipazione. I rappresentanti dei giovani verdi europeisti e del Forum delle Donne Verdi dell'Emilia Romagna saranno coinvolti fin da subito nella governance di Europa Verde a livello regionale, contribuendo attivamente a questo percorso comune'.Per Enrico Ottolini, consigliere comunale di Europa Verde a Parma, 'è una grande responsabilità assumere la guida di un partito che negli ultimi sei anni si è ricostituito e ha raggiunto grandi risultati in tutte le competizioni elettorali'.