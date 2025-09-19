L’antenna di telefonia mobile prevista in via Archirola a Modena è stata installata lo scorso mese di agosto, in pieno periodo di ferie estive. L’evento ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti, che chiedono garanzie sulla sicurezza dell’impianto. La stazione radio, collocata sul tetto della palazzina al civico 29, era già oggetto di attenzione da parte dei residenti. I cittadini, da mesi, avevano manifestato timori legati ai possibili effetti delle emissioni elettromagnetiche sulla salute e sollecitavano chiarimenti. L’installazione in agosto, periodo di minore partecipazione pubblica, ha ulteriormente alimentato il malumore.
Secondo Manuela Spaggiari, presidente provinciale di Noi Moderati, la priorità ora è ottenere la massima trasparenza: 'È indispensabile che siano messi a disposizione tutti i dati tecnici sull’impianto, così da permettere ai residenti di conoscere nel dettaglio le caratteristiche dell’antenna e le eventuali ricadute. Solo con informazioni complete si possono affrontare serenamente le legittime preoccupazioni espresse dai residenti'.
Un comitato spontaneo di cittadini di via Archirola ha annunciato che intende seguire con attenzione l’evolversi della situazione e valutare le iniziative più opportune per tutelare il quartiere. 'La voce dei cittadini deve essere ascoltata – conclude Manuela Spaggiari –. Come Noi Moderati continueremo a sostenere le famiglie e a sollecitare le istituzioni locali affinché venga fatta piena chiarezza, nel rispetto delle regole e della salute pubblica'.
Via Archirola, antenna installata in pieno agosto: cresce la preoccupazione dei residenti
Spaggiari (Noi Moderati): 'Massima chiarezza e verifiche tecniche a tutela della salute pubblica'
