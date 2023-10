Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Alcuni residenti del palazzo, stanchi di far convivere i propri figli con dei pregiudicati, mi hanno segnalato delle forti e preoccupanti criticità; come viene gestita la sicurezza all'interno dell'ex studentato? Corrisponde al vero che durante il giorno c'è una sola persona in reception che controlla e monitora cosa accade all'interno del palazzo? - a chiederlo è Manuela Spaggiari di Noi Moderati -. Corrisponde al vero che ad una certa ora della notte anche la reception rimane chiusa? Vengono fatti controlli costanti per verificare che non ci siano armi all'interno delle stanze? Come mai l'uscita di sicurezza è perennemente aperta e permette a chiunque di entrare senza alcun controllo? Chiedo formalmente un incontro pubblico tra i residenti del quartiere, la società di gestione, la cooperativa L'Angolo (che gestisce i richiedenti asilo) e i responsabili dei servizi sociali. Sono sicura che ci sarà la disponibilità di tutti, così tutta la città, non solo i residenti, potranno conoscere cos'è successo per anni in quel palazzo'.