Via Divisione Acqui, degrado senza fine: i residenti puliscono l'area

La vicenda del cantiere di via Divisione Acqui a Modena è tristemene nota . L'area è abbandonata da dicembre 2017 dopo il bando comunale vinto dalla Cooperativa edificatrice Modena Casa e da oltre un anno ormai quel luogo è divenuto un covo per spacciatori e senza tetto. Siamo nella zona di via Pergolesi, a due passi da un quartiere residenziale di livello. I residenti da tempo hanno sollevato il problema del degrado presentendolo a sindaco e forze dell'ordine, ma a lungo nessuno ha risposto e così hanno deciso di autorganizzarsi per tentare di pulire la zona. Si inizia dopodomani dalle 9 di mattina, per continuare sabato e domenica prossima: una iniziativa (cantiere aperto) che ha già avuto l'appoggio di Hera e Banca Etica e del Comune di Modena che, con una nota , ha messo il cappello sulla iniziativa nata inizialmente in modo spontaneo.Il container da cantiere dove vive uno spacciatore straniero

'Il programma dell’iniziativa prevede in particolare per sabato 19 ottobre dalle 9 alle 16 e per sabato 26 ottobre dalle 9 alle 12 interventi di pulizia con tutti i volontari, promissari acquirenti, parenti e cittadini, coadiuvati da personale di Hera che provvederà alla rimozione dei rifiuti. Presenti anche operatori della Polizia municipale. Tutti i cittadini interessati dall’acquisto di un alloggio potranno invece visitare l’immobile, le sue parti comuni e quelle ancora in vendita sabato 26 ottobre dalle 15 alle 17.30 e domenica 27 ottobre dalle 10 alle 12. In particolare, sabato 26 ottobre alle 15 sarà illustrato il progetto a tutti gli interessati; presenti il sindaco Giancarlo Muzzarelli, l’assessore alle politiche abitative Anna Maria Vandelli. In caso di maltempo, nelle stesse giornate, gli incontri saranno organizzati presso la sede delle Acli provinciali di Modena in via Morandi 42, dove saranno anche reperibili materiali informativi - si legge nella nota del Comune -. Nell’immobile infatti, rimangono due alloggi invenduti, entrambi di circa 94 metri quadrati, uno al piano primo e uno al secondo, composti da 3 camere, soggiorno, cucina, loggia e due bagni, e con abbinati rispettivamente una cantina di 5,60 metri quadrati e una autorimessa di 39,10 metri quadrati il primo (prezzo complessivo al grezzo poco più di 218 mila euro e finito di circa 273 mila euro) e una cantina di 7,40 metri quadrati e un’autorimessa di 15,10 metri quadrati il secondo (prezzo complessivo al grezzo circa 212 mila euro e finito di circa 265 mila euro). Rimangono ancora da assegnare, inoltre, due autorimesse di circa 15 metri quadrati ciascuna (al prezzo di poco più di 16 mila euro l’una) e due cantine di circa 10 e 5 metri quadrati (rispettivamente al prezzo di quasi 11 mila e 6 mila euro)'