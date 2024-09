Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'I cittadini hanno chiesto al sindaco una risposta, che non ci risulta sia mai arrivata, personalmente chiedo anche al nuovo assessore Carla Ferrari, architetto, cosa ne pensa. Il silenzio non è certamente un buon biglietto da visita per la nuova Giunta. Capisco l'imbarazzo per la vicenda, ma i modenesi, non solo i residenti di via Saragozza, meritano una risposta' - chiude Manuela Spaggiari.