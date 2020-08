Viale Gramsci, tenta di sedare una lite: 47enne si rompe il polso

Due giorni fa, nel corso della serata, i carabinieri sono intervenuti in via XXII aprile e viale Gramsci a Modena per una lite all’interno del parco tra una coppia di giovani. Durante lo scontro, una terza persona, un italiano di 47 anni, si è intromesso per cercare di sedare il litigio venendo strattonato e gettato a terra. L'uomo dalla caduta ha riportato una frattura al polso con prognosi di 30 giorni ed è stato soccorso dai militari dell’Esercito impegnati in zona nell’ambito del progetto “Strade Sicure” e dalla moglie che ha chiamato immediatamente il 112 consentendo intervento della gazzella. Il ventinovenne modenese che ha spinto l'uomo è già noto alle forze dell’ordine: è stato così denunciato per lesioni personali e violenza privata.