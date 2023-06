Viceministro Bignami gela Bonaccini: 'Ricostruzione post sisma? Cose inenarrabili'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Musumeci ha detto una cosa vera , questo ruolo deve essere fatto al 100%. E io sono viceministro alle Infrastrutture'. Poi affonda il colpo. 'Smettano di dire che il terremoto in Emilia è stato gestito bene - attacca Bignami - non è stato gestito bene.E non è vero che è stato risarcito il 100%. Quando da avvocato seguivo alcune pratiche inerenti la ricostruzione, ho visto cose inenarrabili. C'è qualcuno che mente perché incompetente o per alzare il livello dello scontro?', sferza il viceministro.'Il Pd crea problemi sulla ripartenza dopo l'alluvione in Emilia-Romagna, perché strumentalizza ogni volta qualcosa - ha aggiunto Bignami -. A marzo Musumeci ha detto che serve una legge che fissi il termine ultimo per la ricostruzione fino a nove anni. Ieri, ha detto che serve una legge che differenzi gli scenari ricostruttivi per le diverse calamità. E ha detto che la ricostruzione può arrivare fino a nove anni, ma non sull'alluvione, su tutto. Se poi qualcuno nel Pd, che alza sempre più l'asticella e che crea problemi sulla ripartenza, vuole strumentalizzare ogni volta qualcosa, sappia che è un gioco a cui non stiamo'.

La replica

'Dico stop alle polemiche politiche - replica Bonaccini - abbiamo bisogno di stare vicino alle persone che hanno perso tutto o quasi. E dobbiamo lavorare perché quelle persone ricevano il rimborso del 100% dei danni, come è stato per il terremoto. E' bene che lavoriamo insieme- insiste il presidente- l'Europa, il Governo, la Regione e i Comuni. Dobbiamo anche dare un protagonismo ai Comuni: per il terremoto i sindaci furono nominati sub-commissari, cioè coinvolti direttamente nella ricostruzione. Io voglio avere fiducia che tutto questo accadrà e non voglio credere che sulla base di un calcolo di ciò che avverrà alle prossime elezioni regionali andiamo a litigare tra di noi sulla pelle di coloro che hanno avuto così tanti danni'.



Ma poi lo stesso Bonaccini torna sulla ricostruzione post-sisma in Emilia. Per Bonaccini 'non ha eguali in Italia. Poteva essere una desertificazione, oggi invece in quei luoghi abbiamo più imprese e più posti di lavori di prima. Il Pil della zona colpita dal terremoto 'era pari al 2% è stato fatto bene o male? Io direi di andarlo a chiedere alle parti sociali, alle imprese e a chi lavora. Oggi il Pil in quelle zone è più alto di allora. Credo che si possa dire, obiettivamente, che quella ricostruzione non ha tanti eguali nella storia di questo Paese per quantità, qualità e rapidità con cui è stata fatta. A fronte di 12 miliardi di euro di danni'.