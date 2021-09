Video serata senza mascherina, sindaco non si scusa ma valuta querele

'Il sindaco, a quanto trapela, sta valutando se procedere per vie legali per il contenuto considerato diffamatorio della nota del capogruppo leghista, Alberto Bosi'. Lo riporta l'Agenzia Dire ritornando sul caso sollevato ieri da La Pressa inerente alla partecipazione del sindaco Muzzarelli a una serata in un locale modenese, serata che - come testimonia il video pubblicato - si è caratterizzata per karaoke, balli pur all'aperto, ma alla presenza di persone quasi tutte senza mascherina e ovviamente senza distanziamento ( qui l'articolo ). La nota di Bosi invece è stata riportata da alcuni giornali locali, mentre La Pressa ieri ha riportato le parole di condanna di un altro leghista, il referente provinciale Romani ( qui l'articolo ). Nessuna scusa quindi dal primo cittadino, come aveva chiesto il Carroccio, ma bensì annuncio di possibili querele.Intanto l'organizzatore della serata, Fabio Galvani, interviene nella vicenda con un post su Facebook. 'Sabato scorso ho organizzato una cena benefica per raccogliere fondi a favore di Ness1 Escluso, l’Ente del Terzo Settore che ho creato cinque anni fa e che permette a oltre 100 ragazzi con disabilità cognitive di praticare attività sportiva in modo totalmente gratuito. Una straordinaria occasione per i ragazzi di benessere, socializzazione e inclusione. Ness1 Escluso vive esclusivamente grazie a risorse economiche private e dei preziosi partner che supportano la nostra attività. La cena di sabato aveva proprio la finalità di raccogliere fondi in questa direzione. Abbiamo organizzato l’evento nel più rigoroso rispetto delle norme di sicurezza: la cena si è svolta all’aperto (solo due tavoli erano all’interno), i partecipanti erano in possesso di green pass, camerieri e staff hanno regolarmente indossato la mascherina di protezione individuale - afferma Galvani -. Ad accompagnare la cena, era presente un cantante con piano bar (ovviamente all’aperto), i partecipanti sono rimasti a sedere o comunque nei pressi dei loro tavoli e tantomeno non c’era nessuna zona comune dedicata al ballo. Nel corso della serata, il sindaco di Modena ci ha fatto una piacevole sorpresa passando a salutarci al termine di un impegno istituzionale casualmente vicino al luogo della nostra cena. Il sindaco è rimasto un quarto d’ora. Da imprenditore modenese che ha deciso di investire un po’ delle sue risorse e del suo tempo per un’attività sociale, sono stato onorato dalla sua visita: un segnale di vicinanza e sensibilità per la nostra attività. Sono sinceramente dispiaciuto per le spiacevoli polemiche che ho letto in queste ore'.Qui sopra il video in parte oscurato della festa. Il video era stato pubblicato in modo integrale (versione che ovviamente abbiamo a disposizione) su Instagram da uno degli organizzatori.Foto Pd Modena