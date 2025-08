Vignali (Fi): 'Ambulanze del 118 senza navigatore ufficiale, fatto gravissimo'

'La mancanza di un sistema di navigazione preciso e certificato sui mezzi del 118 dell’Emilia-Romagna è gravissima e assurda. Mentre ormai è operativa quasi ovunque l’intelligenza artificiale, gli operatori di un settore così delicato e fondamentale come il soccorso di emergenza sanitaria sono ancora costretti al fai da te utilizzando le comuni applicazioni da smartphone come google maps e waze che hanno grandi limiti e nessuna certificazione. La Giunta regionale di De Pascale deve provvedere urgentemente a risolvere questa grave lacuna'. Lo ha dichiarato il presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali, dopo avere appreso la notizia che alcuni sindacati hanno scritto all’assessore regionale alle politiche per la salute Massimo Fabi le loro forti rimostranze per l’assenza di sistemi ufficiali aggiornati e integrati con il sistema 118net per la cartografia e la navigazione a bordo dei mezzi di soccorso.'Questa carenza di dotazione sarebbe addirittura voluta per evitare responsabilità sulle indicazioni da parte di strumenti che potrebbero contenere eventuali errori cartografici e quindi di target. Così le responsabilità cadono sugli stessi operatori dei mezzi di soccorso costretti ad usare applicazioni poco affidabili, anche perché non sempre sono in grado di determinare la posizione dei numeri civici e funzionano solo dove c’è copertura internet – ha proseguito Vignali – Ho verificato di persona questa situazione la settimana scorsa nella visita che ho effettuato al Pronto soccorso di Bazzano.In quelle circostanza ho ancora di più potuto comprendere la difficoltà in cui operano gli stessi operatori che vanno ancora di più ringraziati per la loro attività ma anche come la sanità regionale perda colpi non solo nella sua tenuta economica ma anche nell’efficienza dei suoi servizi più fondamentali. Gli stessi sindacati che hanno scritto all’Assessore riferiscono che altre Regioni italiane hanno dotato i mezzi di soccorso di sistemi di navigazione integrati ed interoperabili con la centrale operativa 118'.