Vignola, al Paradisi il vicepresidente Commissione europea Fitto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Giornata europea oggi a Vignola con il vice-presidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto che, come annunciato, ha incontrato i ragazzi dell'Istituto Paradisi, alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, del sindaco di Vignola Emilia Muratori, della dirigente scolastica Claudia Polo.



Fitto ha voluto rispondere in questo modo a una lettera di auguri per il suo insediamento e per l'imminente Natale scritta a mano dai ragazzi dell'istituto scolastico vignolese. 'Una visita emozionante che ha confermato come i valori di libertà, democrazia e pace incarnati dall'Unione europea siano molto più trasversali tra le generazioni di quanto si possa pensare' - si legge in una nota del Comune.



E la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato un messaggio agli studenti dell’Istituto Paradisi in occasione della visita del vicepresidente della Commissione europea.

Nel suo intervento, la premier ha sottolineato come il supporto dei giovani rappresenti per lei una fonte di energia e motivazione. 'Il sostegno di ragazzi molto giovani come voi mi trasmette grande fiducia e volontà', ha affermato Meloni, aggiungendo di desiderare, in quanto madre, che sua figlia possa vivere in un mondo di pace e in una Nazione che sostenga le nuove generazioni senza ostacolare la realizzazione dei loro sogni.Nel messaggio, la premier ha evidenziato come l’entusiasmo e la fiducia dimostrati dagli studenti, uniti alla loro comprensione delle difficoltà che l’Italia affronta quotidianamente, rappresentino 'una vera iniezione di energia' e un incentivo a proseguire nell’impegno di guidare il Paese. Meloni ha descritto questo compito come 'oneroso ma straordinario', sottolineando l’importanza del contesto europeo e internazionale in cui l’Italia è inserita. La ricerca della pace è stata indicata come una delle principali sfide da affrontare, sempre nel rispetto del 'diritto alla libertà di tutti contro i soprusi e le violenze'.