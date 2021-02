Vinci: 'Bonaccini mi attaccava per le cene e ora dà ragione alla Lega'

La battaglia di Stefano Bonaccini per la riapertura a cena dei ristoranti dove i contagi sono minori non trova critici solo a sinistra. E' il caso di Gianluca Vinci, il deputato reggiano Fdi (nella foto con la fidanzata ad una cena #Ioapro) che pure ha fatto delle cene al ristorante, a costo anche di rischiare qualche multa, uno strumento di lotta politica.Vinci esprime le sue perplessità sulla mossa di Bonaccini, anche alla luce del fatto che a quanto pare il nuovo Governo non ha intenzione per ora di allargare le maglie dei divieti. 'Mi farebbe sorridere questo avvicinamento di Bonaccini all'idea di riapertura se non fosse che lo stesso governatore appena pochi giorni prima mi attaccava pubblicamente perchè avevo aderito a 'Io apro' per dare una mano ai ristoratori che non riescono a pagare le bollette', dice Vinci.Dunque Bonaccini, prosegue il parlamentare anti-Dpcm, 'qualche giorno prima mi attacca, poi vede uno spiraglio politico e dice di essere d'accordo per la riapertura serale, fa un assist alle forze che oggi sono con lui in maggioranza e si dimentica di chi realmente porta avanti queste battaglie che è l'opposizione, perchè la maggioranza sta continuando a tenere chiuso'. Addirittura, sottolinea Vinci, l'Emilia-Romagna 'è finita in arancione, quindi si sta chiusi anche a pranzo. C'è chi dice delle cose e le mantiene, Fratelli d'Italia, c'è chi dice delle cose e poi non le mantiene, il Pd. Bonaccini deve fare chiarezza e capire quello che vuole fare veramente'.