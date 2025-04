'Violenza sessuale a Formigine, subito commissione per fare chiarezza'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'L’episodio di violenza accaduto a Magreta è di una gravità inaudita. Alla donna vittima dell’aggressione vanno tutta la nostra vicinanza e il sostegno di donne e amministratrici. Alle doverose parole di vicinanza devono però seguire i fatti: perché una cosa simile non deve accadere mai più. Ecco perché abbiamo chiesto la convocazione urgente della commissione consigliare, una commissione da allargare alle autorità competenti comunali e sovracomunali per avere chiarezza, doverosa nei confronti della vittima e della cittadinanza, con un approfondimento e un confronto su quanto accaduto, nel pieno rispetto delle indagini in corso'. La richiesta arriva dal consigliere comunale civico e provinciale di Azione, oltre che ex assessore nella giunta Pd di Maria Costi ed ex candidato sindaco, Simona Sarracino.

Parole che escono dal tormentone col quale il sindaco Elisa Parenti, il Pd e gli stessi famigliari della vittima si sono espressi, manifestando a priori solidarietà al sindaco e alla Fondazione Orione. 'Dove ci saranno responsabilità, ad ogni livello, saranno accertate' - dice la consigliera.'L’episodio di martedì scorso ha segnato profondamente la nostra comunità e come istituzioni abbiamo il dovere di approfondire e individuare le responsabilità di quanto accaduto - aggiunge la Sarracino -. Alla violenza non si risponde, che sia chiaro, con la violenza. Anche sui social. Quanto letto in questi giorni nei confronti della sindaca e delle donne della sua famiglia non è degno della nostra comunità, così come attaccare con frasi oscene gli educatori della Fondazione Orione non è ammissibile. Dove ci saranno responsabilità, ad ogni livello, saranno accertate. Rientriamo però nei toni della civiltà, lo hanno chiesto la stessa vittima insieme ai suoi famigliari, è a loro che lo dobbiamo'.