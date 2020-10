Violenza sessuale a Spilamberto, Lega e opposizione all'attacco

'Basta con le politiche 'buoniste' che portano la violenza all'interno delle nostre case. La mia più profonda solidarietà va alla vittima dello stupro di Spilamberto. E' massima la riconoscenza nei confronti dell'Arma dei carabinieri per la rapidità delle indagini e per l'ottimo lavoro svolto. Ci auguriamo solo che questo bruto non rimanga impunito'.

Così il consigliere regionale della Lega E-R Simone Pelloni commenta il fermo del 27enne magrebino, accusato dell'aggressione avvenuta venerdì notte ai danni di una 64enne nell'androne di una palazzina di via San Carlo.

'Si tratta di un episodio increscioso che va condannato nella maniera più ferma e che ci deve far riflettere sulla direzione verso la quale ci stanno conducendo le politiche di inclusione e integrazione e l'atteggiamento 'buonista' del Pd' prosegue.





Il presunto violentatore è stato trovato in un casolare abbandonato, dove è solito dormire. 'Ancora una volta ci troviamo davanti a un reato commesso da una persona senza fissa dimora che non ha nulla da perdere sul nostro territorio e che probabilmente resterà impunita' - termina Pelloni



Esprime solidarietà alla donna vittima dell'aggressione, e preoccupazione per l'escalation criminale registrata a Spilamberto nelle ultime settimane il gruppo Prima Spilamberto che plaude all'operato dei Carabinieri, che hanno assicurato alla giustizia l'aggressore, e ai cittadini che sono intervenuti.



'Solo qualche settimana fa una rissa scoppiata tra extracomunitarie in Piazza Roma finì per coinvolgere anche alcuni passanti e aveva reso necessario l’intervento, oltre che delle forze dell’Ordine, anche di due ambulanze. La situazione appare sempre più fuori controllo. Spilamberto, che già da sei anni a questa parte si ritrova a convivere con un numero impressionante di furti e rapine, oggi deve misurarsi anche con risse, aggressioni, episodi sempre più violenti che hanno trasformato un luogo in cui vivere in un luogo da cui scappare. Urgono provvedimenti'