Volta Pagina Modena: 'Sindaco, basta morire di covid nelle cra'

“124 morti per COVID nelle Case di Riposo per Anziani” questo il triste primato di cui ci informa il sindaco Muzzarelli in qualità di presidente della Conferenza sociosanitaria provinciale.

Una strage. E questo numero è sottostimato limitandosi ai decessi causa Covid diagnosticati con tamponi. Chiediamo all’Ausl di rivedere la sua scelta di trasferire dimessi dagli ospedali, potenzialmente contagiosi nelle Case di Riposo, oppure di controllare la loro adeguatezza. Ausl ha precisato che questi trasferimenti avvengono solo “verso Cra che riescano a separare i nuclei di pazienti positivi dai nuclei di pazienti negativi”. Ma ciò non tranquillizza né basta senza continue verifiche'.

Così in una nota la lista Modena Volta Pagina.

'Solo poche strutture per anziani, infatti, possono offrire le stesse garanzie di isolamento dei reparti ospedalieri per malattie infettive. Alludiamo alla necessità che il settore di degenza sia dedicato, abbia distinzione degli spogliatoi del personale e dei percorsi, che le camere siano singole con bagno, al più condivise con un’altra persona accertata infetta, che il personale sia esclusivamente dedicato ai pazienti contagiati e che sia dotato di dispositivi di protezione individuale come le mascherine FFp2. Garanzie spesso non presenti in tante Cra con ambienti inadatti e personale scarso. Chiediamo al sindaco di pretendere dalle Ausl il controllo di queste garanzie - chiude Modena Volta Pagina -. Ricordiamo che a Milano la Procura sta verificando se il trasferimento di pazienti Covid dagli ospedali alle Case Albergo possa avere contribuito al propagarsi del virus. Pur col massimo impegno del personale, basta una piccola distrazione per creare commistioni tra ospiti infetti e non infetti e quindi pericolosi focolai. L’affollamento degli ospedali della fase acuta è stato superato, inutile quindi rischiare in strutture inadeguate con ospiti ultraottantenni a cui questo virus non lascia scampo'.