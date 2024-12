Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Vignola, Pavullo e Finale sono dunque le realtà più importanti sulle quali si concentrerà il centrodestra nel tentativo di tornare alla guida dei Comuni dopo averli persi alle ultime amministrative.A Vignola a sfidare Emilia Muratori sarà con ogni probabilità ancora Angelo Pasini, sconfitto di un soffio 4 anni fa. Al momento del tutto improbabile una ridiscesa in campo di Simone Pelloni, pur protagonista di un buon risultato nella lista di Fdi alle Regionali (primo dei non eletti).Sempre in casa Fdi cercheranno di far pesare il buon numero di preferenze ottenute alle Regionali, Monica Malaguti a Finale Emilia e Daniele Iseppi a Pavullo. Sia Iseppi che Malaguti si aspettano infatti una ricompensa da parte del partito dopo il loro essersi sacrificati alle Regionali sull'altare della coppia designata per l'elezione (Arletti-Pulitanò).