Voto Modena, al Senato la vera sfida è tra Corti e Aimi

In Emilia-Romagna i sondaggi danno Centrosinistra e Centrodestra appaiati al 40%, con i 5 Stelle al 7% e il Quarto Polo al 6%. All'uninominale a Modena il meccanismo è semplice: la sfida vera sarà tra la candidata di centrosinistrae il candidato di centrodestraparte in vantaggio la prima ma col vento nazionale che soffia a destra tutto può succedere.Più complesso il quadro al proporzionale. I senatori eletti al proporzionale saranno 9, dei quali 4 nel plurinominale dell’Emilia, da Piacenza a Modena, e 5 in quello che va da Bologna alla Romagna.La ripartizione possibile fra le coalizioni potrebbe essere: 4 senatori al centrosinistra, 2 in Emilia e 2 in Romagna; 4 al centrodestra, sempre 2 in Emilia e 2 in Romagna; 1 ai 5 stelle, in Romagna.

La strada per Maria Laura Mantovani è quindi estremamente in salita: per fare scattare il collegio dei 5 stelle in Emilia ci dovrebbe essere una differenza di diversi punti percentuali fra i voti nei due collegi, difficilmente ipotizzabile.



Dei quattro seggi complessivi attribuiti al centrodestra, Fdi dovrebbe prenderne due, uno per ciascun plurinominale, già con un risultato del 15/16%. Quasi certa quindi l’elezione a Modena di Michele Barcaiuolo, se Elena Leonardi, che lo precede in lista, vincerà nel proprio uninominale. Il sistema di ripartizione al Senato (Hare, quozienti e resti) lascia qualche possibilità alle liste più piccole, quindi gli altri due seggi del centrodestra saranno quasi sicuramente divisi fra Lega e Forza Italia, anche nel prevedibile caso di doppiaggio della Lega ai danni di Forza Italia. E qui potrebbe esserci un’interessante singolarità: a causa dello strano meccanismo di ripartizione fra i collegi plurinominali, la Lega in Emilia potrebbe dover cedere il suo seggio a favore di Forza Italia in Romagna (solo con una Lega in grado di triplicare i consensi rispetto al partito di Berlusconi questo scenario non si verificherebbe). In questo caso Enrico Aimi (secondo in lista dopo Anna Maria Bernini che scatterà altrove) verrebbe eletto a danno di Stefano Corti – cosa che spiegherebbe la singolare candidatura fuori porta del forzista. Ovviamente se Aimi dovesse vincere contro la Rando all'uninominale il seggio resterebbe a Forza Italia, in questo caso andrebbe ad Elena Vannoni.



Molto più lineare la situazione del Pd, invece, che eleggerà due senatori per collegio (Barbara Lori e Graziano Delrio e Sandra Zampa e Daniele Manca), con lo zero degli alleati di coalizione, a meno che Verdi e Sinistra non facciano un risultato molto più alto dei sondaggi.



Anche cambiando le proporzioni questi dati non cambiano di molto. Solo nel caso di un’ottima affermazione del Quarto Polo, sopra ai sondaggi, il seggio di Aimi finirebbe a Calenda, capolista a Bologna, col seggio che andrebbe quasi certamente al secondo in lista, Lisa Noja. Sempre che la coalizione di centrodestra, nel suo insieme, non superi quella di centrosinistra: sarebbero allora il Pd emiliano o i Verdi a dover cedere il seggio.

Nei prossimi giorni la medesima analisi, sempre su La Pressa, per quanto riguarda la Camera dei deputati.

Magath