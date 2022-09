Voto, smentito l'astensionismo: a Modena affluenza più alta del 2018

La prima rilevazione sulla affluenza al voto in Italia smentisce le previsioni della vigilia. Alle 12 in provincia di Modena ha votato il 23,61% contro il 21,75% delle ultime elezioni politiche.Il record di affluenza a livello provinciale si registra nel Comune di Fanano col 28,29%, mentre per ora il dato più basso è a Cavezzo 20,07. Confermata la buona affluenza anche a livello nazionale con una percentuale di votanti al 19,11% a fronte del 19,52 del 2018. Prossimo rilievo alle 19, seggi aperti fino alle 23. A livello regionale a far registrare l'affluenza più alta è proprio l'Emilia Romagna col 23,47%. Record negativo in Campania 12,46%.