Voto, stasera centrosinistra chiude campagna elettorale con Bonaccini

Questa sera alle 21 a Modena, dal palco di Piazza Matteotti, si svolgerà la manifestazione di chiusura della campagna elettorale del centrosinistra.A rivolgersi ai modenesi saranno i candidati Andrea De Maria (Candidato alla Camera nel Collegio uninominale di Carpi per la lista Italia Democratica e Progressista), Aboubakar Soumaro (Candidato alla Camera nel Collegio uninominale di Modena per l’Alleanza Verdi e Sinistra italiana), Enza Rando (Candidata al Senato nel Collegio uninominale di Modena/Reggio Emilia per la lista Italia Democratica e Progressista) ed Elly Schlein (Capolista alla Camera nel collegio Plurionominale per la lista Italia Democratica e Progressista). Insieme a loro, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.'La manifestazione di giovedì – commentano i promotori - sarà un’occasione per ribadire con chiarezza che, tutti uniti, rappresentiamo la guida più credibile per l’Italia e per il territorio.Fratelli d'Italia invece chiuderà la campagna elettorale domani sera alle 19.30 allo Zooky Cafè di viale Rimembranze a Modena con i candidati di Camera e Senato.