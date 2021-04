Voto Unimore, stravince centrosinistra. Sardina Hussei è il più votato

Netta vittoria della lista di centrosinistra alle elezioni universitarie di Modena: con il 65% e 4092 voti, Unione Universitaria è la prima lista ad Unimore. Il centrodestra, spaccato, ha ottenuto 1.584 voti con l'asse Lega-Fdi e Giovani Universitari (Fi) 452 consensi.A fronte di una affluenza cresciuta dal 12% a oltre il 20%, i voti per Udu crescono di 4 volte e mezzo rispetto al 2018 in Senato Accademico. Azione Universitaria promuove invece tre suoi membri nella Conferenza degli Studenti e 24 consiglieri di Dipartimento, vincendo nei Dipartimenti di Giurisprudenza, Comunicazione ed Economia.Così, da oggi, il Senato Accademico vedrà la presenza di Udu in ben 3 seggi su 4 (uno in più del 2018) e nella totalità dei seggi del Cda, del nucleo di valutazione e del Cus.'Nei Consigli di dipartimento il trionfo di Udu è lampante. Prima lista in 10 dipartimenti su 13 con alcune rinconquiste importanti e schiaccianti rispetto al 2018, tra cui l'Area Medica, Economia, Educazione e Scienze Umane, Scienze fisiche, informatiche, matematiche. Questo permette di aumentare considerevolmente il numero di consiglieri eletti e consolidare le nostre maggioranze quasi ovunque.Solo secondi a DCE e Giurisprudenza, dove però il progresso è netto e ci porta ad avere 3 consiglieri su 6 invece che gli scorsi 2 - si legge in una nota di Unione Universitaruia -. Si tratta di un esito storico per la nostra realtà e per la nostra comunità: da oggi tutti gli studenti e le studentesse di Unimore hanno una rappresentanza degna di questo nome'.In Senato Accademico entra col record di consensi la 'sardina' Jamal Hussein,, (1.217 preferenze), Alessio Dondi (1.212 preferenze), Alessandro Bruscella (457) e Giovanni Viglione (264). Per la lista di centrodestra Azione universitaria entra Maddalena Manodori Barbieri (263 voti).