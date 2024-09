'West nile, intervenire preventivamente nei pressi delle scuole'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Per questo motivo continuiamo ad essere scettici davanti alla decisione della Provincia di non intervenire preventivamente nei pressi degli istituti scolastici e invitiamo invece il Comune a procedere preventivamente con interventi mirati nei pressi degli edifici scolastici di giurisdizione comunale prima dell’inizio delle attività.

Riceviamo richieste di cittadini che non comprendono come occorra muoversi e come si possa contrarre il virus; pertanto, a nostro avviso, occorre mettere in campo una campagna informativa che non passi solamente attraverso i social network ma che tenga conto dell’importanza di accesso alle informazioni da parte di tutte le categorie di cittadini dando informazioni chiare e precise nella massima trasparenza così che tutti possano accedere alle corrette attività di prevenzione oltre che alla possibilità di avere ben chiaro il quadro cittadino per evitare che si crei preoccupazione maggiore o difficoltà di comprensione della realtà modenese sul West Nile. Per questo motivo chiederemo già lunedì in conferenza dei capigruppo di anticipare le tempistiche della risposta alla nostra interrogazione calendarizzandola per il Consiglio successivo' - conclude Negrini.