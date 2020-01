Zingaretti: 'Il PD non si nasconde, Borgonzoni controfigura'

'Salvini in Emilia Romagna non ha un candidato presidente, ha una controfigura, mentre l'Emilia-Romagna ha bisogno di una figura che guidi la regione nei prossimi 5 anni come è avvenuto negli anni precedenti. Visto che l'elezione diretta del presidente di Regione, l'unica soluzione è avere un buon candidato e Stefano Bonaccini è un candidato che ha dimostrato cosa significhi governare bene il territorio. Quando non si hanno candidati autorevoli ma si hanno controfigure, succedono pasticci'.Così il segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti oggi a Vignola, in una delle tappe elettorali a sostegno del candidato presidente Stefano Bonaccini (pranzo con lui sempre a Vignola), alla domanda sulla sua presenza a Modena. La presenza di un leader nazionale che 'a differenza di Salvini, ha un candidato e non si deve sostituire ad esso' - affrma dalla piazza dove è in corso il mercato.Su questo piano Zingaretti liquida anche chi sottolinea l'assenza del PD soprattutto come sinbolo nella campagna elettorale di Bonaccini. 'E' una bugia, le elezioni del presidente della Regione, come ho fatto anche io in Lazio, si fanno senza simboli di partito perché la corsa è tra candidati alla presidenza. Si tratta di una bufala e di una questione inventata ad arte da chi non ha argomenti'

'Il 26 gennaio - afferma Zingaretti - è in gioco la possibilità di continuare con una stagione bellissima, quella di chi in tempi drammatici e di crisi non solo ha resistito ma ha saputo reinventare la sua economia, il proprio modello produttivo, sbaglia chi vuole distogliere l'attenzione da questi aspetti e da questa terra che è stata governata bene e che per guardare al futuro deve continuare ad essere governata da Stefano Bonaccini. Per questo oggi sono qui, per fare il militante, per sostenere un grande presidente, alla guida di una regione esempio europeo'



Gi.Ga.