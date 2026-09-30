Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari
Iscriviti al nostro canale YouTube!

Giunto all’incrocio con via San Faustino, è passato con il semaforo rosso schiantandosi contro una Porsche e una Renault Kadjar

1 minuto di lettura

E' un uomo di 21 anni di origine tunisina il responsabile della fuga e dell'incidente di oggi in viale Italia a Modena. Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. In attesa del rito direttissimo, davanti al Giudice monocratico del Tribunale di Modena l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

Il 21enne viaggiava su un suv Mercedes con la fidanzata e durante la fuga, giunto all’incrocio con via San Faustino, è passato con il semaforo rosso schiantandosi contro una Porsche e una Renault Kadjar finendo la corsa nello spartitraffico centrale.

Al pronto soccorso del Policlinico sono finiti una donna di 73 anni e suo nipote di 13 anni. All'ospedale anche la ragazza che era seduta accanto all'uomo e una 52enne. Nessuno è in pericolo di vita.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, terrore in viale Italia: fugge all’alt della polizia e si schianta contro altre due auto

Modena, terrore in viale Italia: fugge all’alt della polizia e si schianta contro altre due auto

Attentati a Reggio Emilia e Modena: quanto deve ancora accadere prima che si aprano gli occhi?

Attentati a Reggio Emilia e Modena: quanto deve ancora accadere prima che si aprano gli occhi?

'Carburanti, bene la concorrenza ma a Modena prezzi record: Formigine maglia nera'

'Carburanti, bene la concorrenza ma a Modena prezzi record: Formigine maglia nera'

Dig Bella Ciao, Ranucci attacca Nerazzini: 'Taccio sulle collette che facemmo per ricomprargli attrezzattura'

Dig Bella Ciao, Ranucci attacca Nerazzini: 'Taccio sulle collette che facemmo per ricomprargli attrezzattura'

Modena FC, il primo giorno al 'Nido': l'emozione di Carlo Rivetti per un traguardo storico

Modena FC, il primo giorno al 'Nido': l'emozione di Carlo Rivetti per un traguardo storico

Modena, consegnata la Bonissima all'oncologo Massimo Federico

Modena, consegnata la Bonissima all'oncologo Massimo Federico

Articoli più Letti Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto

Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Elezioni a Pavullo e Finale Emilia: Iseppi e Malaguti, i due candidati di Fdi che i vertici meloniani temono

Elezioni a Pavullo e Finale Emilia: Iseppi e Malaguti, i due candidati di Fdi che i vertici meloniani temono

Articoli Recenti 'Il centro-destra schiacciato su categorie della sinistra, il programma Futuro Nazionale ha il coraggio della realtà'

'Il centro-destra schiacciato su categorie della sinistra, il programma Futuro Nazionale ha il coraggio della realtà'

Fondazione di Carpi, Righi presenta la terna Reggiani, Losi, Degl'Innocenti: l'ombra della Depietri

Fondazione di Carpi, Righi presenta la terna Reggiani, Losi, Degl'Innocenti: l'ombra della Depietri

'Trasporto pubblico, Modena penalizzata dai finanziamenti regionali, serve una strategia'

'Trasporto pubblico, Modena penalizzata dai finanziamenti regionali, serve una strategia'

Riorganizzazione Comune Modena, 54.800 euro per un corso sulla leadership per dirigenti e funzionari comunali

Riorganizzazione Comune Modena, 54.800 euro per un corso sulla leadership per dirigenti e funzionari comunali