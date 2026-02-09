Rischio alluvione: per la Fossalta altri 3,5 milioni

Stando ai cartelli di cantiere i lavori dovrebbero concludersi in questo periodo ma non sembra sarà così. L'intervento di adeguamento spondale e ripristino delle sezioni di deflusso dei torrenti Tiepido e Grizzaga, all'altezza della Fossalta, a Modena Est non si è ancora concluso. Si tratta del terzo intervento che negli ultimi anni, con una spesa di circa 5 milioni, ha visto risagomare alvei e alzare argini e muretti di quella che si sta trasformando in una piccola cassa di espansione in una zona industriale, di servizi e residenziale. Oltre al grande bacino di acqua che in caso di piena del Panaro non riesce a scaricarsi dal Tiepido, si crea a valle del ponte sulla via Emilia e alla confluenza di Tiepido e Grizzaga (all'altezza del Ponte della Curtatona ), il bacino stesso ha di fatto coinvolto in caso di piena anche il bacino di acqua di falda creato dalla cava dalla quale un tempo si estraevano i materiali necessari alla costruzioni edilizie



Sempre più spesso, negli ultimi anni, quel nodo idraulico si è trasformato in un problema, trasformando la Fossalta in un enorme catino senza sbocco.



L’obiettivo principale del progetto è il ripristino della capacità di trasporto idraulico dei due corsi d'acqua, intervenendo sulle sponde e sugli alvei per prevenire esondazioni e proteggere le aree limitrofe in caso di eventi meteorologici avversi. Un nodo, quello che si pone a circa 150 metri a nord del ponte della via Emilia sul torrente Tiepido

Il cantiere, consegnato ufficialmente il 23 luglio 2025, ha una durata contrattuale prevista di 180 giorni. Che lo porta praticamente al presente periodo



Nel video, l'immagine dal drone di una delle ultime piene alla Fossalta, poco più di due anni fa, con indicati i punti del nodo idraulico

