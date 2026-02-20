Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Zona tempio stazione: le voci dei residenti di un quartiere sotto scacco

Zona tempio stazione: le voci dei residenti di un quartiere sotto scacco
Iscriviti al nostro canale YouTube!

Sabato 21 presidio per la sicurezza organizzato da Modena merita di più in stazione. Un mese fa il tour serale dove spaccio e degrado modificano la vita

0 minuti di lettura

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Dilettanti, cambiano altre tre panchine modenesi

Dilettanti, cambiano altre tre panchine modenesi

Modena, via del Mercato: aperto il bando per l'assegnazione in proprietà convenzionata di 70 alloggi

Modena, via del Mercato: aperto il bando per l'assegnazione in proprietà convenzionata di 70 alloggi

Policlinico di Modena, supereroi portano strumenti per la Chirurgia pediatrica

Policlinico di Modena, supereroi portano strumenti per la Chirurgia pediatrica

Scandalo Fondazione di Modena, il mattatoio delle responsabilità

Scandalo Fondazione di Modena, il mattatoio delle responsabilità

'Scandalo Fondazione di Modena, presidente Tiezzi si dimetta: a tutela dell'ente stesso'

'Scandalo Fondazione di Modena, presidente Tiezzi si dimetta: a tutela dell'ente stesso'

Modena, città ostile a bici e pedoni: sabato flash mob per strade sicure

Modena, città ostile a bici e pedoni: sabato flash mob per strade sicure

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Modena, maxi tamponamento in tangenziale: diciotto mezzi coinvolti, traffico bloccato

Modena, maxi tamponamento in tangenziale: diciotto mezzi coinvolti, traffico bloccato

Lo Sproloquio di Sandrone, il problema non è il dialetto ma le battute che non fanno ridere

Lo Sproloquio di Sandrone, il problema non è il dialetto ma le battute che non fanno ridere

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Scandalo Fondazione di Modena, Tiezzi: 'Se rubano 20 euro dal mio conto corrente non me ne accorgo'

Scandalo Fondazione di Modena, Tiezzi: 'Se rubano 20 euro dal mio conto corrente non me ne accorgo'

Articoli Recenti Venti euro trattati come carta straccia: l'intollerabile 'ciao poveri' del presidente della Fondazione di Modena

Venti euro trattati come carta straccia: l'intollerabile 'ciao poveri' del presidente della Fondazione di Modena

Referendum giustizia, il sorteggio catalizza il confronto tra Sì e No, anche a Pavullo

Referendum giustizia, il sorteggio catalizza il confronto tra Sì e No, anche a Pavullo

Fondazione di Modena, il rapporto fiduciario si è rotto: Tiezzi ne prenda atto

Fondazione di Modena, il rapporto fiduciario si è rotto: Tiezzi ne prenda atto

Scandalo Amo, Bosi ottiene che gli ex vertici paghino l'ammanco. In Fondazione tutto tace: confusione Fdi

Scandalo Amo, Bosi ottiene che gli ex vertici paghino l'ammanco. In Fondazione tutto tace: confusione Fdi