Zona tempio stazione: le voci dei residenti di un quartiere sotto scacco
Sabato 21 presidio per la sicurezza organizzato da Modena merita di più in stazione. Un mese fa il tour serale dove spaccio e degrado modificano la vita
Sabato 21 presidio per la sicurezza organizzato da Modena merita di più in stazione. Un mese fa il tour serale dove spaccio e degrado modificano la vita
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, via del Mercato: aperto il bando per l'assegnazione in proprietà convenzionata di 70 alloggi
Modena, maxi tamponamento in tangenziale: diciotto mezzi coinvolti, traffico bloccato
Lo Sproloquio di Sandrone, il problema non è il dialetto ma le battute che non fanno ridere
Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'
Scandalo Fondazione di Modena, Tiezzi: 'Se rubano 20 euro dal mio conto corrente non me ne accorgo'Articoli Recenti
Venti euro trattati come carta straccia: l'intollerabile 'ciao poveri' del presidente della Fondazione di Modena
Referendum giustizia, il sorteggio catalizza il confronto tra Sì e No, anche a Pavullo
Fondazione di Modena, il rapporto fiduciario si è rotto: Tiezzi ne prenda atto
Scandalo Amo, Bosi ottiene che gli ex vertici paghino l'ammanco. In Fondazione tutto tace: confusione Fdi