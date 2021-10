Centinaia a Modena per ridire si al Ddl Zan

'Avete bloccato la legge, non bloccherete la nostra lotta che continuerà più forte che mai'. Parlano chiaro i manifestanti scesi in piazza questa sera a Roma contro la mancata approvazione del Disegno di legge Zan in Senato. Il luogo scelto per la protesta inizialmente alle ore 19 in S.Agostino è stato spostato, su disposizione della questura, alle ore 20 in piazzetta Muratori, in via Emilia Centro. Dove poco prima dell'apertura degli interventi incontriamo già il presidente dell'Arcigay Modena Francesco Donini e il Consigliere Nazionale Arcigay nonché consigliere comunale PD Alberto Bignardi, già presidente Arcigay Modena. Bandiere arcobaleno, della pace e cartelli. Si rivendica una uguaglianza 'che non c'è' dicono i manifestanti e che la legge avrebbe dal loro punto di vista garantito. Sui matrimoni, sui quali brucia 'il compromesso ottenuto sulle unioni civili'. La piazzetta su via Emilia Centro, e la stessa via Emilia si riempiono. Il microfono è aperto. Dopo l'avvio di Francesco Donini si alternato al microfonoi rappresentanti delle associazioni LGBTQ+. Sul fronte istituzionale e politico, l'assessore alle pari opportunità Grazia Baracchi in fascia tricolore e il consigliere regionale PD Luca Sabattini. 'Essere come siamo in Emilia Romagna, regione che ha approvato una propria legge in materia, non basta' - afferma. 'Il nostro sforzo ci deve portare oltre, in altre zone d'Italia dove tale sensibilità non c'è ancora''Senza la legge Zan ci sentiamo meno protette e tutelate. La mancata approvazione è una occasione persa per tutti, per far fare un passo avanti all'Italia che invece è rimasto indietro' - afferma una coppia di manifestanti.Nessun attacco al centrodestra e tantomeno, a differenza di altre piazza italiane, a SalviniLa nostra diretta dalla piazzaLa dichiarazione del Presidente Arcigay Modena Francesco DoniniL'intervista al consigliere nazionale Arcigay e Consigliere comunale Alberto Bignardi