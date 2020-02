Addio a Mirella Freni, camera ardente in Teatro e funerale in Duomo

E’ il giorno dell’addio a Mirella Freni. Il feretro del soprano è arrivato questa mattina al teatro Comunale ed è stato posizionato al centro del foyer divenuto camera ardente per l'ultimo saluto di Modena alla grande interprete.Sulla bara rose e girasoli coi modenesi in fila per entrare. Commosso il ricordo del direttore artistico del teatro Comunale Aldo Sisillo che ne ha ricordato le straordinarie doti umane e professionali: 'Era l'antidiva per eccellenza'. Alle 14.30 i funerali in Duomo celebrati dal vescovo Catellucci. La Messa sarà accompagnato dal canto di alcuni ex allievi della Soprano e dalle note della Corale Rossini.