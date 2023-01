Adolescenti psicopatologici gravi: l'Ausl appalta assistenza a cooperativa sociale

Per un importo di 356 mila euro il servizio affidato ad Aliante per 8 mesi.

Sanità pubblica modenese e regionale sempre più a gestione privata, anche per servizi altamente specialistici e fondamentali nella vita delle persone, attraverso gare per la fornitura di servizi e personale esterno. Dopo avere documentato, ieri, l'esito della gara indetta dall'Ausl, che ha portato all'affidamento ad una cooperativa sociale la fornitura di personale medico specializzati nell'emergenza-urgenza, i documenti Ausl forniscono indicazioni relative ad un altro affidamento. Quello per la organizzazione di interventi educativi-assistenziali a favore di preadolescenti ed adolescenti (di età compresa tra gli 11 e i 17 anni) con disturbo psicopatologico grave e/o complessi in fase acuta in carico alle strutture di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda Usl di Modena.

Un servizio molto delicato e specializzato che l'Ausl, al termine delle procedure della gara telematica avviata sulla piattaforma SATER di Intercent-ER RDO, ha assegnato a secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base delle valutazioni espresse da un Gruppo Tecnico di esperti.

Una procedura che ha portato, appunto, all'affidamento a personale esterno all'Azienda sanitaria, per un importo complessivo di 339.500 euro per la durata di 8 mesi. Scadenza del servizio, giugno 2023



Alla gara avevano risposto due soggetti operanti nel settore. Oltre ad Aliante, che si è aggiudicata il servizio, anche Ceis, seconda di due dopo il calcolo della media dei punteggi che tiene conto sia dell'elemento tecnico che economico.



Gianni Galeotti







