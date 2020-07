'Affitti veloci, la società replica a Federconsumatori: 'Accuse false'

'Nonostante l’emergenza Covid-19, il nostro ufficio ha riaperto il 6 maggio e l’attività è stata ed è tuttora svolta regolarmente come dimostrabile dai corrispettivi trasmessi all’agenzia delle entrate. Non solo, per quanto riguarda gli immobili in affitto prima della sottoscrizione del contratto e senza alcun pagamento, viene chiaramente illustrato al cliente il servizio offerto della durata di 6 mesi ed effettuata una prima ricerca volta ad individuare gli immobili disponibili che soddisfano la richiesta del cliente. Successivamente, il cliente può decidere liberamente se sottoscrivere o meno il contratto. Successivamente alla sottoscrizione del contratto, il cliente riceve nell’immediato i recapiti telefonici dei proprietari degli immobili disponibili al momento con il consiglio di contattare i proprietari nell’immediato in quanto, considerata la scarsa disponibilità di immobili nel comune di Modena e non avendo l’esclusiva per l’immobile proposto, un altro cliente potrebbe contattare lo stesso proprietario e concludere l’affare'. Con queste parole Nazzareno Scoccia, in qualità di legale rappresentante della società Cv Emiro Srl, replica alle accuse lanciate ieri da Federconsumatori Modena.



'Non è vero neppure come afferma Federconsumatori che i locali sono vuoti, dal momento che l’ufficio ha chiuso solamente per l’emergenza Covid-19 e ad oggi risulta aperto e operativo come facilmente documentabile dai corrispettivi trasmessi all’agenzia delle Entrate. Si segnala che nonostante la chiusura per l'emergenza Covid-19 sia stata imposta dal governo, la nostra società ha deciso volontariamente di prorogare i contratti in scadenza per consentire ai clienti di trovare un immobile - continua il legale rappresentante -. Grave anche l'affermazione secondo la quale la maggor parte di “utenti” di questo servizio informativo sono stranieri” poichè il nostro servizio non fa distinzione tra italiano e straniero purchè trattasi di gente perbene e con un’accettabile situazione reddituale. Come mai, la stessa associazione di categoria, calunnia un’attività per la quale ha rilasciato la piena autorizzazione ad esercitarla già 20 anni fa? Che cosa è cambiato? Quali nuovi interessi sono sorti? In sintesi, si comunica che quanto immaginato da Federconsumatori non corrisponde al vero in quanto:

1) L’attività non é mai cessata come si evince dal registro corrispettivi e dalla visita camerale

2) La nostra attività non è intermediazione, ma semplicemente l’erogazione di un servizio

3) Non siamo noi a contattare i proprietari, ma loro stessi in quanto gli viene offerto un servizio gratuito

4) Oltre agli stranieri che se integrati e con un buon reddito vengono accettati, tra i clienti ci sono anche tanti italiani come facilmente dimostrabile dalle copie dei contratti.

5) L’insegna non é stata mai levata in quanto mai installata essendo una nuova attività

6) Si parla di tanti clienti insoddisfatti: lascio a voi la valutazione sulla base delle recensioni ricevute dai nostri clienti'.