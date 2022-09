Aggrediscono tre ragazzi per rubare biciclette: un arresto

Rapina e lesioni personali aggravate in concorso. Con queste motivazioni il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto di un cittadino straniero eseguito il 6 settembre scorso dagli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato. L'uomo insieme ad un complice, intorno alla mezzanotte aveva avvicinato e aggredito tre giovani che si trovavano all'interno del parco Ducale di Modena, allo scopo di rubare loro le biciclette. Subito è scattato l'allarme dei ragazzi al numero di emergenza. Gli agenti hanno così bloccato i tre accessi al parco, mantenendosi in contatto con uno dei tre ragazzi aggrediti che dando l'allarme avevano scoraggiato i due malviventi.Acquisita la descrizione dei due rapinatori, gli agenti hanno fermato all’ingresso di via Caduti in Guerra uno dei due uomini perfettamente corrispondente alle descrizioni rese da vittime e testimoni procedendo all’arresto nella quasi flagranza di reato, mentre il complice è riuscito a darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce.