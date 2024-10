Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Le aggressioni ai nostri operatori sanitari rappresentano una piaga sociale intollerabile. Questi atti non sono solo un'offesa personale, ma un attacco all'intero sistema sanitario e alla comunità. Un sistema sanitario efficiente è un bene prezioso, e le aggressioni ne minacciano la stabilità e la capacità di fornire cure adeguate. Questo è un fenomeno in aumento che ha visto, nel 2023, un totale di 191 aggressioni nella Ausl e 114 nell'AOU di Modena.Per queste ragioni la UIL FPL di Modena ha indetto un'assemblea-presidio per domani 31 ottobre, dalle 11 alle 14, presso l'ingresso principale dell'ospedale di Baggiovara alla quale la stessa organizzazione ha chiamato a partecipare non solo i lavoratori ma l'intera cittadinanza.Stesso giorno e stessa ora anche l'assemblea e presidio dei lavoratori Cgil.