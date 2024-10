Aggressori infermieri: 'Con decreto Nordio rischiano quattro anni'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'obiettivo del decreto è non solo punire severamente comportamenti violenti, ma anche promuovere una cultura di rispetto e protezione verso chi si occupa della salute pubblica. Questo intervento si inserisce in un contesto più ampio di riforma del sistema giuridico, volto a garantire la sicurezza di tutti gli operatori nel settore sanitario.

Per l'avvocato, stando a quanto riferito dagli assistiti sulla dinamica dell'evento, ci sarebbe anche l'aggravante della premeditazione. I parenti della donna ricoverata sarebbero giunti in ospedale successivamente al diverbio avuto dalla donna stessa con l'infermiere di turno e avrebbero a loro volta aggredito l'infermiere stesso.