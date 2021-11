Alfredo muore improvvisamente a 63 anni: lutto a villa Margherita

Una vita lieve e delicata, ma che nella sua purezza lascia un segno profondo. Una vita quasi sospesa, quasi a non voler disturbare, le cui orme, proprio per questa attenzione all'altro, sono ancor più marcate nell'anima di chi ne ha condiviso un tratto. Alfredo Di Dio è morto improvvisamente lunedì alla casa di riposo Villa Margherita di Modena ad appena 63 anni. Trasferitosi dalla Sicilia a Modena una quindicina di anni fa, dopo la morte della mamma, aveva vissuto diversi anni ai Torrazzi prima di essere ospitato a Villa Margherita. Una struttura protetta che era diventata la sua casa e dove aveva costruito una nuova quotidianità, accompagnata dalle visite e dalle telefonate di parenti e amici.Lo scorso anno aveva attraversato col sorriso e con la spontaneità quasi fanciullesca i mesi più duri della pandemia che ha investito in modo drammatico anche Villa Margherita e ora si apprestava a festeggiare il suo 64esimo compleanno, il 16 novembre. Ma la torta, i sorrisi e il pollice alzato immortalati ogni anno non potranno rivivere. Il giorno di Ognissanti Alfredo Di Dio si è spento improvvisamente nella sua camera da letto a villa Margherita, poco dopo la cena, poco dopo aver chiacchierato come sempre con gli altri ospiti e col personale della struttura. Se ne è andato così, in silenzio e in modo delicato, proprio come ha vissuto.I funerali si terranno domani mattina alle 9 con la Messa nella Cappella del Policlinico. Dalle 8 apertura delle Camere Ardenti, sempre al Policlinico.