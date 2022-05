Alla guida ubriachi: due denunciati

Due esercizi pubblici ispezionati, oltre 80 tra persone e veicoli controllati. Due persone denunciate e tre sanzionate amministrativamente per guida sotto l’influenza dell’alcool.

Questo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno espletato, un servizio coordinato di controllo nel Capoluogo e nei comuni limitrofi, che ha visto impegnate più pattuglie delle Stazioni di Modena e della Tenenza di Castelfranco Emilia.





Il servizio è stato finalizzato al controllo degli esercizi pubblici e dei luoghi di aggregazione giovanile, per prevenire e contrastare la diffusione degli stupefacenti, l’abuso di alcool e le condotte di guida pericolose per gli utenti della strada.





Le attività di servizio, protrattesi per tutta la serata, hanno consentito di controllare due esercizi pubblici: una discoteca di Modena e un bar nel comune di Castelfranco Emilia. Oltre trenta le persone controllate, una delle quali è stata sanzionata per essere stata sorpresa alla guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcool.

Analogo servizio espletato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia di Sassuolo nell’ambito di quel territorio comunale hanno visto le pattuglie impegnate in più posti di controllo alla circolazione, eseguiti nell’arco della notata, durante i quali sono stati identificati numerosi conducenti di veicoli in circolazione sulla viabilità ordinaria principale e secondaria del comprensorio ceramico.



Nel corso delle attività, quattro conducenti sono stati sorpresi alla guida sotto l’influenza dell’alcool. Di questi, un 41enne e un 35enne, il cui tasso accertato con etilometro è risultato di poco oltre la soglia consentita, sono stati sanzionati amministrativamente, mentre un 47enne e una 37enne, i cui tassi alcolici sono risultati superiori alla soglia della responsabilità penale, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Modena e 2 per guida in stato di ebrezza. Per tutti i conducenti è stata applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida per la sospensione.

Tali servizi rientrano nell’ambito di una più ampia programmazione, predisposta dal Comando Provinciale di Modena in tutta la Provincia, che vede impegnate le 41 Tenenze e Stazioni dislocate nei 47 comuni della Provincia, per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire la commissione di reati contro la persona e il patrimonio presso esercizi pubblici o nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani