Allarme incendio al Novi Park, vigilanza e Vigili del fuoco sventano il peggio

La prontezza degli addetti alla sosta in servizio al Novi Park una volta accortisi che da una Volvo poteggiata al primo piano interrato scaturiva un forte fumo che presto avrebbe potuto lasciare il passo in fiamme, è stata fondamentale. Perché contestualmente all'intervento con estintori gli addetti hanno chiamato i Vigili del Fuoco che dopo pochi minuti, intorno alle ore 18.15, sono giunti sul posto estinguendo le fiamme sul nascere.

