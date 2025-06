Alloggiava in suite e non pagava mai: arrestato a Castelvetro

Alloggiava in suite di lusso, consumava ogni giorno dal frigobar e chiedeva sistemazioni sempre più esclusive, ma non pagava mai: è finita con l’arresto la lunga serie di truffe di un 47enne italiano, senza fissa dimora, fermato dai Carabinieri a Castelvetro di Modena mentre si trovava in una prestigiosa struttura alberghiera della zona.



L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato colto in flagranza di reato nel pomeriggio di ieri, dopo che la responsabile dell’hotel aveva segnalato alle autorità i comportamenti sospetti del cliente, che soggiornava nella struttura dal 26 maggio scorso. Nonostante i ripetuti solleciti, il truffatore non aveva mai corrisposto alcun pagamento, pur continuando a prolungare la permanenza e richiedendo i migliori comfort offerti dall’hotel.



I Carabinieri della Stazione di Castelvetro, giunti sul posto, hanno scoperto che le generalità fornite al momento del check-in erano false. Una volta accertata l’identità reale dell’uomo, è emerso un quadro allarmante: oltre sessanta episodi simili registrati solo negli ultimi diciotto mesi, tutti ai danni di strutture ricettive situate nel Nord Italia.



Nel caso modenese, il danno economico subito dall’albergo ammonta a circa 1.850 euro, di cui ben 110 solo per il consumo di prodotti del frigobar. Arrestato prima che potesse fuggire nuovamente, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, su disposizione della Procura della Repubblica di Modena.



Questa mattina l’udienza di convalida dell’arresto, nella quale il giudice ha disposto per il 47enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.