Allontanata da casa, non fa ritorno, scattano le ricerche

Si e allontanata da casa, a Soliera, dove vive con i suoi genitori, senza dire nulla, senza documenti e senza cellulare, senza dare informazioni sulla sua destinazione. Per questo dopo poche ore e l'allarme ai Carabinieri, e scattatto il protocollo della Prefettura per la ricerca dispersi. Si chiama Fadila e una ragazza minorenne, di corporatura normale, alta 1,65 m. Chi ha informazioni utili al suo ritrovamento è invitato a chiamare lo 05962276 o il 112

