Ampliamento polo Conad: lavori sulla viabilità alla Sacca

Nel dettaglio, sono previste la realizzazione e il completamento del collegamento pedonale e ciclabile tra il marciapiede all’angolo tra via Canaletto e via Europa e l’area sgambamento cani presente al termine di via Canaletto, al limite della tangenziale nord.

Per raggiungere tale obiettivo, in continuità con gli interventi previsti da Imco-Conad che prevedono l’asfaltatura del percorso ciclopedonale proveniente da via Svizzera fino a via Canaletto, si realizzerà l’attraversamento pedonale e ciclabile in testa a via Europa, con abbattimento delle barriere architettoniche e facendo attenzione alla visibilità degli utenti da parte di chi svolta da via Canaletto verso via Europa. Sarà quindi realizzato il percorso pedonale e ciclabile tra il nuovo attraversamento e il percorso ciclabile e pedonale già esistente parallelo a via Canaletto e verrà rifatto il manto bituminoso ammalorato di quest’ultimo fino all’area sgambamento cani.



A completamento della riqualificazione a cura di Imco-Conad dell’area verde accessibile da via Svizzera e parallela a via Spagna, negli interventi in capo all’Amministrazione si prevede la sistemazione dell’area di accesso mediante il riordino degli spazi dedicati alla raccolta rifiuti, la continuità dei marciapiedi e una migliore identificazione del percorso ciclabile e pedonale.

Sarà inoltre operata la desigillazione del bordo stradale di via Svizzera in cui è presente un filare di alberi in aiuole di ridotte dimensioni: sarà rimosso l’asfalto e creata un’aiuola erbosa continua aumentando la permeabilità e lo spazio per gli apparati radicali.



Si procederà, inoltre, alla sistemazione del marciapiede di via Europa con la creazione di un’aiuola continua tra gli alberi e al rifacimento dell’asfalto del percorso pedonale, in prosecuzione e completamento dell’intervento eseguito recentemente dall’Amministrazione dall’incrocio con via Canaletto a quello con via Svizzera. Infine, verrà ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale del comparto residenziale ove necessario.

I lavori di viabilità del comparto a cura dell’Amministrazione comunale si vanno ad aggiungere agli interventi di urbanizzazione già previsti a cura di Imco-Conad dalla convenzione per l’intervento di ampliamento. In particolare, Conad procederà alla realizzazione di una rotatoria in via Finzi e di una nuova strada di accesso al comparto, di una cabina elettrica pubblica, della riqualificazione di percorsi ciclo-pedonali esistenti (con attenzione all’abbattimento di barriere architettoniche) e realizzazione di nuovi tratti, della creazione e riqualificazione di aree verdi con incremento alberature e siepi, oltre all’inserimento di arredo urbano, e di parcheggi pubblici (anche con interventi di desigillazione).