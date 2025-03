Ancora spray al peperoncino al Barozzi: quarto caso in dieci giorni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per la quarta volta in dieci giorni al Barozzi di Modena è stato spruzzato in corridoio spray al peperoncino. Parte dell'istituto è stato evacuato e alcuni studenti hanno accusato malori. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze del 118 e carabinieri che sono rimasti a lungo nell'edificio alla presenza del comandante provinciale, per ricostruire l'accaduto.

Il fatto è accaduto oggi intorno alle ore 10, con due ambulanze che si sono portate sul posto e i sanitari che hanno esaminato le condizioni dei ragazzi che presentavano irritazione alle mucose e difficoltà respiratorie. Per una studentessa si è reso necessario il passaggio al Pronto Soccorso.