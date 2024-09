Anno pastorale, il vescovo apre nel segno della leggerezza interiore

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’assemblea ha preso il via con la preghiera dell’Ora media, seguita dalla riflessione biblica di don Claudio Arletti sull’incontro del Signore con il profeta Elia attraverso il «sussurro di una brezza leggera» (1 Re 19,1).Monsignor Erio Castellucci ha presentato la Lettera pastorale, che quest'anno si intitola 'Il peso leggero - Spunti per una pastorale snella': 'Un messaggio rivolto agli operai del Vangelo: a tutti coloro che svolgono un servizio nella comunità, a volte appesantiti dalle difficoltà'.'L'antidoto alla pesantezza c'è – ha commentato l’arcivescovo – ma non è fuori di noi: è la leggerezza interiore, un altro modo per dire 'conversione''.

Monsignor Castellucci ha anche fatto riferimento al cammino di unificazione della Chiesa di Modena-Nonantola con quella di Carpi, su cui la Santa Sede ha comunicato recenti disposizioni: 'Non possiamo definire la data in cui nascerà la nuova Diocesi, ma dobbiamo scandire insieme le tappe e le modalità. Comporterà sicuramente delle fatiche, perché ogni cambiamento implica resistenze, ma se lo affrontiamo, in ascolto dello Spirito Santo e della Chiesa, come un volo in cui ciascuno mette un'ala, sarà un arricchimento reciproco e un incentivo ad una missione più snella'.

'Nel corso dell'anno – ha aggiunto – ci attiveremo a tutti i livelli per impostare i passaggi adeguati dal punto di vista pastorale, territoriale e amministrativo'.

Prima del conferimento del mandato pastorale agli operatori da parte del vescovo, monsignor Maurizio Trevisan, vicario episcopale per l’ambito pastorale, e il vicario generale monsignor Giuliano Gazzetti, hanno presentato alcuni programmi di formazione per il nuovo Anno pastorale.