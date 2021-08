Anticiclone Lucifero: caldo record in tutta Italia. In Sicilia +48,8

Quella in corso si sta confermando, come annunciato nei giorn scorsi, la settimana più calda dell'estate.Se però al sud le temperature dovrebbero nelle prossime ore iniziare gradualmente a scendere, sarà il nord a dovere fare i conti con un Ferragosto infuocato.A partire da domani, venerdì 13 agosto, molte città italiane saranno da bollino rosso a causa delle alte temperature. Sono previsti 37-38 gradi a Roma, Firenze, Bologna, Frosinone, Arezzo e Ferrara. Fino a 36 gradi a Mantova, Padova, Pavia, Alessandria, Macerata. Al caldo si sommerà l'afa a rendere lasituazione ancora più difficile.Secondo le previsioni meteo elaborate dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e pubblicate sul sito www.meteoam.it, a Modena sono previsti 36 gradi gradi domani, 38 per sabato 14 agosto e anche per Ferragosto.