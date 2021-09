Apertura caccia, 170 controlli a Modena e 4 multe

Sono oltre 170 i cacciatori controllati dalla Polizia provinciale, in occasione della giornata di apertura della caccia alla selvaggina stanziale che si è svolta ieri. La caccia alla selvaggina stanziale, come lepri e fagiani, coinvolge quasi tre mila cacciatori modenesi, più un migliaio da altre province.'I 18 agenti provinciali, coadiuvati da circa 70 guardie volontarie, hanno garantito il presidio sullo svolgimento dell'attività venatoria anche utilizzando le biciclette a pedalata assistita acquistate di recente, sulla base di un progetto finanziato dalla Regione, che consentono un più efficace presidio del territorio' - si legge in una nota della Provincia di Modena.Come sottolinea Patrizia Gambarini, comandante della Polizia provinciale, «la prima giornata di caccia si è svolta regolarmente con un sostanziale rispetto delle norme stabilite dal calendario venatorio. Le sanzioni emesse sono state in tutto quattro, per il mancato utilizzo dell'indumento ad alta visibilità e per l'utilizzo, non consentito, di una radio trasmittente».Il mancato rispetto della distanza di sicurezza di 50 metri per le strade e 100 per le case viene punito con una sanzione di 206 euro.