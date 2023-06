Appuntamenti del fine settimana

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sabato 10 e domenica 11 giugno al via l’edizione 2023 di Nocinopoli - la Città del Nocino, l’iniziativa promossa da Il Matraccio - Albo Assaggiatori di Nocino Tipico di Modena, Comune di Modena e Modenamoremio.Due giornate in Piazza Matteotti all’insegna della valorizzazione del patrimonio enogastronomico modenese.Nei pomeriggi di sabato 10 giugno e domenica 11 giugno, dalle ore 17.30, le strade del centro di Castelfranco Emilia - Corso Martiri e Piazza Aldo Moro - saranno animate dagli artisti di strada del Buskers Festival, con le loro performance di giocoleria, musica, teatro e magia, adatte a un pubblico di tutte le età.Sabato 10 e domenica 11 giugno al Parco Ferrari e in Piazza Libertà gli eventi dedicati al mondo del fantastico.Sabato in piazza il concerto di Giorgio Vanni, la voce maschile delle sigle dei cartoniAd ospitare il ricco programma delle iniziative tre location cittadine: il Parco Ferrari, Piazza Libertà e l’Auditorium Enzo Ferrari. Eventi gratuiti per bambini, ragazzi e adulti.Iniziata venerdì con la conferenza di Francesco Benozzo, prosegue negli spazi interni alle mura del castello la festa che nella giornata di sabato vedrà tre conferenze: la prima alle ore 11 di Gabriele Sorrentino dal titolo 'Il duca passerino e le lotte tra Guelfi e Ghibellini nel Frignano del '300. Alle ore 17 Marina Montesano presenta Maleficia, storie di streghe dall'antichità al Rinascimento.Alle ore 21 ospite de La Storia in Festa, Franco Cardini sul tema Medioevo Globale: avventurieri, viandanti e narratori a Samarcanda.Il Mercurdo torna nella sua formula tradizionale basata su un fine settimana, quello del 10 e 11 giugno.Le vie del borgo storico diventano palcoscenico per performance inaspettate, spettacoli bizzarri, installazioni ed opere nate da intuizioni visionarie che richiamano centinaia di persone ad ogni edizione.Sabato 10 giugno il parco del municipio di Vignola si calerà in una dimensione sospesa per un pomeriggio dedicato al concetto di tempo. La compagnia Teatro di Comunità di Spilamberto proporrà il percorso teatrale itinerante intitolato “All’improvviso… tutto a suo tempo”, che seguirà questo tema in chiave ironica e giocosa, con digressioni malinconiche, proponendo, in diverse tappe, interpretazioni molto diverse tra loro del soggetto “tempo”. Dalle percezioni emotive che segnano minuti interminabili o anni volati in un baleno, al battito che imprime i ritmi musicali. Dal corso di eventi e vite che hanno fatto la Storia alle variazioni del tempo atmosferico.I cinque finalisti del Premio Strega a Modena sabato 10 giugno. Modena sarà una delle prime tappe dello Strega Tour: i cinque autori in lizza per il più prestigioso premio letterario italiano - comunicati ieri sera a Benevento - incontrano i lettori sabato 10 giugno alle 17.30 presso il Teatro della Fondazione San Carlo grazie a un evento di BPER Banca. La cinquina è formata da Rosella Postorino, Ada D'Adamo, Maria Grazia Calandrone, Andrea Canobbio, Romana Petri. Ingresso libero fino a esaurimento posti