Assistere a distanza gli anziani non autosufficienti: società modenese cerca dieci famiglie per testare nuove soluzioni

Care TB, l'azienda modenese specializzata nell'assistenza in remoto per anziani autosufficienti, lancia una campagna di ricerca per selezionare dieci famiglie nelle province di Modena, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara che parteciperanno alla valutazione, sul campo, delle nuove funzionalità recentemente implementate nel sistema. Il progetto di testing, della durata di tre mesi con avvio previsto a fine giugno, rappresenta un passo fondamentale nel percorso di sviluppo di Care TB, che dal suo lancio nel febbraio 2024 ha dimostrato come la tecnologia possa essere messa al servizio della terza età in modo efficace e non invasivo.Care TB è un sistema evoluto e interattivo che consente di assistere a distanza gli anziani autosufficienti, interagire e vigilare sulla loro sicurezza attraverso una soluzione tecnologica all'avanguardia, unita all'assistenza costante di operatori qualificati. Il cuore del sistema è rappresentato da 'Angelo', la centrale operativa attiva 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, dove personale adeguatamente formato segue da remoto ogni assistito attraverso telecamere ad alta definizione, sensori radar e un computer All In One dotato di touch screen installato nell'abitazione.L'ausilio dell'intelligenza artificiale permette di interpretare e filtrare i segnali di allarme, garantendo interventi tempestivi in caso di emergenza, mentre la tecnologia consente anche momenti di intrattenimento, promemoria per l'assunzione di farmaci e attività di stimolazione cognitiva e motoria.Si tratta di soluzioni modulari in cui l’impiego della tecnologia, per quanto il suo utilizzo per il destinatario sia semplificato al massimo, richiede di essere quasi invisibile lasciando così il massimo spazio alla relazione umana, al contatto tra le persone, a partire dai caregiver. Per questo motivo l'azienda ha scelto di dare il via a una campagna che è, prima di tutto, di ascolto oltre che di ulteriore affinamento delle soluzioni sino ad ora messe a punto. I test sul campo saranno effettuati senza alcun onere per le famiglie e permetteranno di valutare le nuove funzionalità in contesti reali, raccogliendo dati preziosi per ottimizzare l'esperienza d'uso, tanto per gli anziani assistiti quanto per i loro caregiver familiari. La gestione in remoto può avvenire anche attraverso l’utilizzo di una app con comandi molto semplici e intuitivi.'Dopo diversi mesi di ricerca e analisi, siamo pronti per il prossimo step evolutivo del nostro sistema - spiega Fabio Malagoli, CEO di Techboard Group e ideatore di Care TB -. La tecnologia deve sempre essere al servizio delle persone e non viceversa, per questo abbiamo deciso di testare le nuove funzionalità direttamente nelle case degli anziani, nel loro ambiente quotidiano.I 45 anni di esperienza di Techboard Group nel settore dell'elettronica e della videosorveglianza ci hanno insegnato che l'innovazione vera nasce dall'ascolto dei bisogni reali delle persone. Speriamo di poter trarre nuovi spunti e sfide da questi test che dureranno tre mesi. Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: permettere agli anziani autosufficienti di invecchiare serenamente nella propria casa, mantenendo autonomia e dignità'.ll progetto Care TB risponde a un bisogno sociale sempre più urgente. In Italia gli over 65 rappresentano oltre il 24% della popolazione totale, mentre in Emilia-Romagna oltre 325mila anziani con almeno 65 anni vivono da soli. La piattaforma Care TB, grazie alla sua architettura tecnologica modulare, può essere facilmente integrata e aggiornata con nuovi servizi, dalla domotica ai device per l'acquisizione di parametri vitali, fino alle funzioni di telemedicina.Care TB ha avviato una campagna di comunicazione sui social media per raggiungere le famiglie interessate alla sperimentazione. Le candidature si chiuderanno il 15 giugno e i risultati della selezione verranno comunicati il 20 giugno. L'azienda sarà inoltre presente alla Notte Rossa di Maranello sabato 14 giugno con un desk informativo per promuovere la conoscenza del prodotto e raccogliere ulteriori adesioni al test.Le famiglie interessate possono candidarsi attraverso il sito web www.caretb.com o contattando direttamente l'azienda durante l'evento.