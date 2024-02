Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'In queste settimane l’Ausl di Modena, insieme alla stessa Rolli, è stata impegnata ad assicurare la continuità al lavoro svolto in questi anni e la prosecuzione degli interventi programmati nei vari Distretti anche in collaborazione con gli ambiti sociali territoriali - afferma l'azienda sanitaria -. Cogliamo l’occasione per ringraziare la dottoressa Rolli per la sua grande professionalità e il suo impegno di questi anni, in particolare sul rafforzamento e il miglioramento della rete socio-sanitaria, con l’introduzione di importanti innovazioni in tutta la provincia attuate grazie alla costante collaborazione del gruppo operativo della Direzione sociosanitaria, dei direttori di Distretto dei Direttori di Dipartimento, delle Responsabili delle Aree sociosanitarie e dei Responsabili degli uffici di piano che hanno concretamente attuato gli indirizzi delle amministrazioni Locali'.