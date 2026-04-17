Autotrasporto Modena, mancato rispetto dei tempi di guida e riposo: raffica di verbali

Controlli mirati sull’autotrasporto, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al rispetto delle norme sui tempi di guida e di riposo: è un'attività che la Polizia locale di Modena svolge nell’ambito dei servizi di vigilanza su strada dedicati al settore dei trasporti, sia di merci che di persone.

Nel corso della giornata di venerdì 10 aprile, gli agenti hanno sottoposto a verifica 14 veicoli. Gli accertamenti hanno portato all’elevazione di 16 verbali, per un importo complessivo superiore ai 3.000 euro.

Le violazioni riscontrate riguardano principalmente il mancato rispetto dei tempi di guida e dei periodi di riposo previsti dalla normativa. In particolare, cinque infrazioni hanno interessato l’articolo 174 del Codice della strada, relativo all’incompleto riposo giornaliero o al superamento dei limiti di guida bisettimanali, mentre sette violazioni hanno riguardato l’articolo 178, anch’esso riferito al mancato rispetto dei tempi di guida e riposo.

Rilevate anche irregolarità di natura tecnica: due sanzioni sono state elevate per inefficienze tecniche dei veicoli, una per eccesso di velocità e una, particolarmente rilevante, per violazione dell’articolo 179 del Codice della strada. In quest’ultimo caso, il conducente circolava con il cronotachigrafo non funzionante dallo scorso 23 febbraio, rendendo di fatto impossibile la verifica dell’attività di guida e dei tempi di riposo. Per questa violazione è stata applicata una sanzione di 866 euro, accompagnata dal ritiro della patente di guida.